Google di recente ha svelato l’arrivo di Android 14 per il Chromecast con Google TV. Un aggiornamento atteso con grande trepidazione da molti utenti del popolare dongle HDMI. Questa innovazione porta con sé numerose novità e miglioramenti del sistema operativo. Anche se è importante notare che non tutte le nuove funzionalità saranno disponibili per i dispositivi esistenti. Tra le principali mancanze vi è il supporto per il nuovo stack di rete Thread. Una tecnologia avanzata che permette ai dispositivi di fungere da router. Questa funzione non sarà integrata nei modelli precedenti di Chromecast a causa delle limitazioni hardware. Le quali impediscono appunto l’adozione di una simile tecnologia. Di conseguenza, pur ricevendo l’aggiornamento a Android14, i vecchi modelli non potranno beneficiare di tutti i vantaggi e le migliorie apportate dalla nuova versione del sistema operativo.

Il Chromecast con Google TV: tutto ciò che occorre sapere a riguardo

Malgrado questi limiti, l’ insieme di tali novità rappresenta comunque un passo avanti fondamentale per il supporto continuo di Google per il Chromecast con GoogleTV. La versione 4K del dispositivo, infatti, continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino a settembre 2025. Garantendo così una protezione prolungata per i suoi utenti. D’altra parte, il modello HD avrà un supporto esteso fino a settembre 2027. Questo impegno a mantenere i dispositivi sempre aggiornati e sicuri, anche se con alcune restrizioni, sottolinea l’importanza che Google attribuisce al suo ecosistema di prodotti. Gli utenti dovranno tuttavia attendere ulteriori comunicazioni per conoscere le tempistiche precise del rilascio dell’aggiornamento a Android14.

Nel frattempo, i possessori di Chromecast con Google TV possono continuare a utilizzare le loro unità e monitorare eventuali annunci. Per coloro che sono in attesa di ulteriori dettagli, il colosso di Mountain View provvederà probabilmente a fare i suoi annunci attraverso i suoi canali ufficiali. Dunque non ci resta che attendere e stare a vedere come si evolverà il tutto.