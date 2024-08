1Mobile ha annunciato il lancio della sua nuova offerta, la Start XPlus Reward. Una proposta che promette di attrarre clienti con vantaggi esclusivi e tariffe competitive. Fino al 31 agosto 2024, i nuovi utenti potranno approfittare di un pacchetto mensile che include 20GB di internet al prezzo promozionale di 4,99€. Tariffa che sarà ridotta a 4,49€ a partire dal terzo rinnovo. In più, con la terza mensilità potrete ricevere un bonus aggiuntivo di 10GB, che rende l’offerta ancora più allettante. Oltre ai dati, la promozione offre anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 SMS al mese.

1Mobile: dettagli e condizioni dell’ offerta

Per coloro che sono interessati a sottoscrivere la suddetta promo, i costi di attivazione sono diversificati. Ovvero 10€ per le nuove SIM e per le portabilità da Vodafone, mentre da altri operatori il prezzo è ridotto a 5€. È importante notare che tale soluzione è riservata ai nuovi clienti e alle nuove attivazioni, con la condizione che il passaggio del numero deve essere completato entro il primo rinnovo. In quanto, se la portabilità non viene completata in tempo, verrà addebitato il costo completo di 5€ e non si potrà usufruire dello sconto.

La Start XPlus Reward di 1Mobile si rinnova automaticamente ogni mese, ma è soggetta a condizioni specifiche. Il traffico dati non utilizzato non sarà trasferito al mese successivo e, in caso di superamento della soglia di dati, gli utenti dovranno pagare 0,50€ per ogni 100MB aggiuntivi. In più, il traffico dati è valido esclusivamente in Italia e nell’Unione Europea, secondo le normative europee. In caso di credito insufficiente, l’offerta verrà attivata o rinnovata solo se il credito sarà ricaricato per coprire il costo complessivo.

Per disattivare la promo, i clienti possono utilizzare il codice *11*506*0#. La modifica richiede la disattivazione dell’attuale piano, con la conseguente perdita delle unità residue. La Start XPlus Reward è compatibile con gli Extra e offre un’ottima opportunità per coloro che cercano un piano conveniente e ricco di vantaggi. Per ulteriori informazioni e per attivare l’offerta, è possibile visitare il sito ufficiale di 1Mobile o recarsi presso un punto vendita autorizzato.