Con l’avvicinarsi del lancio dei nuovi iPhone 16, le anticipazioni sui dettagli dei modelli stanno iniziando a farsi più concrete. Una notizia in particolare sembra stia suscitando un notevole interesse. Secondo le ultime rivelazioni, l’iPhone 16 Pro sarà infatti disponibile in ben quattro diverse colorazioni. Oltre ai tre colori già noti, e di cui siamo abituati. Stiamo parlando ovviamente del WhiteTitanium, il BlackTitanium e NaturalTitanium. Insomma, l’ azienda ha in programma una tonalità completamente nuova. Quest’ ultima si avvicina molto al bronzo, e pare sia destinata a sostituire il Blue Titanium. Colore che ha caratterizzato i modelli 15 Pro e 15ProMax. Tale colorazione rappresenta così una deviazione rispetto alle previsioni precedenti. Le quali suggerivano l’introduzione di una variante rosa, che aveva già catturato parecchi consensi.

Aspettative e conferme sui nuovi iPhone 16 Pro, tutto ciò che sappiamo

La scoperta è stata fatta grazie al noto leaker Sonny Dickson. Egli ha provveduto a pubblicare su X (ex Twitter) una foto che svela le opzioni cromatiche del futuro iPhone 16 Pro. Il nuovo colore segna una scelta audace da parte di Apple. Un cambiamento che però potrebbe non essere ben accolto da tutti. Si presume infatti che possa generare opinioni contrastanti. Dividendo coloro che apprezzano l’innovazione e chi preferirebbe invece mantenere le tonalità tradizionali. Senza poi ancora tenere conto di quale saranno gli effetti che tali reazioni avranno dal punto di vista commerciale.

Le colorazioni rivelate sono ancora oggetto di discussione e potrebbero non riflettere completamente il prodotto finale. È questa un’ eventualità che bisogna non trascurare. In quanto, storicamente, già vi sono state discrepanze tra i prototipi e i prodotti finali commercializzati, specialmente in relazione ai materiali e alle finiture. Pertanto, sarà necessario attendere l’uscita ufficiale per confermare tali informazioni.

Per coloro che desiderano essere aggiornati sulle ultime novità riguardanti iPhone 16, è consigliabile seguire tutte le eventuali fasi che si notizie a riguardo.