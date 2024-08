Maserati GT2 Stradale: dalla Pista alla strada con ben 640 CV

Maserati ha scelto la Monterey Car Week in California per svelare la GT2 Stradale, una supercar che porta l’esperienza delle corse su strada. Derivata dalla Maserati GT2 da competizione del campionato GT, la GT2 Stradale rappresenta un’evoluzione estrema della Maserati MC20, combinando prestazioni racing con l’usabilità stradale.

Questa supercar Maserati “vive” grazie al motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri, portato a 640 CV, 10 CV in più rispetto alla MC20. Le prestazioni sono a dir poco impressionanti. L’accelerazione da urlo passa da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi. La velocità massima, quando si schiaccia il pesale a manetta, arriva a ben 324 km/h. Ciò che sorprende di più è però il miglioramento nei tempi sul giro. Grazie al lavoro sull’aerodinamica, al peso ridotto di 60 kg rispetto alla MC20 standard e a un asset ottimizzato, questa nuova Maserati ha migliorato di 5 secondi il tempo sul circuito di Balocco.

Una Maserati più leggera, ancora più sportiva e guidabile su strada

L’aerodinamica avanzata è sicuramente uno dei punti più importanti. La Maserati GT2 Stradale è in grado di generare 500 kg di carico aerodinamico a 280 km/h. Ciò è possibile grazie all’ala posteriore “high drag” e ad altri dettagli derivati direttamente dalla GT2 da pista. L’ala posteriore, regolabile manualmente, e il paraurti in fibra di carbonio con splitter aumentano ulteriormente la deportanza. In tal modo si ha un miglioramento della stabilità e della tenuta in curva.

Anche gli interni sono stati progettati per massimizzare le prestazioni e ridurre il peso. I sedili sono fibra di carbonio e rivestiti in Alcantara Blu Elettrico ed offrono comfort rispecchiando perfettamente il look sportivo Maserati. Il volante è rivestito in Alcantara con inserti in fibra di carbonio e su di esso solo i comandi essenziali. I paddle in fibra di carbonio e i LED integrati nel volante suggeriscono poi al guidatore il momento esatto per cambiare marcia.

La Maserati GT2 Stradale è disponibile con due pacchetti Performance. Il primo presenta pneumatici semi slick Michelin, un differenziale elettronico e freni carboceramici racing. Il secondo invece aggiunge cinture a quattro punti e ulteriori elementi di sicurezza derivati dalle competizioni. La Maserati GT2 Stradale è dunque la fusione perfetta tra la passione per le corse e la guida su strada, pensata per chi cerca emozioni forti ma vuole una vettura da usare anche semplicemente su strada.