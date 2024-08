Con numerosi pagamenti da fare ci sono sempre delle aspettative sull’ andamento del commercio dal punto di vista economico. Le aziende hanno optato per un’ economia basata su dei pagamenti embedded in modo da velocizzarlo e renderlo anche più sicuro. Questo tipo di trasformazione sta via via accelerando la digitalizzazione dell’ economia del paese anche quella delle singole aziende. Il mercato coinvolto in questa transizione è il mercato B2B dove le aziende stanno cercando sempre più di pagare le proprie spese con portafogli digitali, carte digitali.

Secondo alcune stime il mercato B2B dovrebbe crescere molto velocemente passando da 4,2 miliardi di dollari nel 2023 a 8,2 miliardi di dollari entro il 2028. Inoltre Google ha introdotto una nuova specifica, la Web Monetization, consentendo ai proprietari di siti web di ricevere dei micropagamenti dagli utenti mentre interagiscono con i loro contenuti. Questo offre una nuova fonte di guadagno per coloro che vogliono ricevere il pagamento senza aver bisogno di un annuncio pubblicitario apposito.

Economia, ecco altre novità sul Web Monetization

Grazie alla tecnologia del Web Monetization, gli utenti possono pagare direttamente sul sito disponendo di un portafoglio digitale cosicché il pagamento arrivi direttamente al proprietario del sito senza che esso interagisca direttamente con l’ utente. Ci sono poi alcune strategie che le aziende mettono in atto per far avvicinare di più gli utenti all’ acquisto tra cui il metodo Buy Now, Pay Later. Grazie a queste piattaforme il metodo e il pagamento stesso non vengono resi visibili al pubblico ma consentono di effettuare queste transazioni con estrema sicurezza ed efficienza. Oltre a favorire dei pagamenti sicuri, questa monetizzazione fa si che le aziende offrano delle possibilità in più agli utenti per rendere il loro commercio trasparente e riducendo anche i costi dei pagamenti.

Con queste nuove tecnologie il mondo dell’ economia sta cambiando rendendo le transazioni più sicure e veloci in modo da far risparmiare tempo sul pagamento e sulle varie possibilità che offrono le aziende.