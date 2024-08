La presentazione ufficiale del Xiaomi Mix Fold 4 si avvicina, con l’evento fissato per venerdì 19 luglio. Negli ultimi giorni, sono emerse numerose indiscrezioni riguardo il nuovo pieghevole a libretto di Xiaomi, ma un recente leak potrebbe sconvolgere le aspettative.

I nuovi render dello Xiaomi Mix Fold 4

All’inizio di luglio, Evan Blass, noto per la sua affidabilità nel settore, aveva pubblicato un render del Mix Fold 4 che mostrava il retro del dispositivo. Tuttavia, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale, è spuntato un nuovo render su Weibo, condiviso dal leaker cinese Fixed Focus Digital, che presenta un design significativamente diverso. Entrambi i render confermano il formato a libretto, ma le differenze si notano nel modulo fotografico: il primo render mostrava quattro sensori, mentre il secondo ne mostra solo tre.

Il render di Fixed Focus Digital include anche un’anteprima dello schermo esterno del dispositivo, che però presenta cornici molto sottili, un dettaglio che potrebbe essere eccessivamente ottimistico. La disparità tra i due render solleva interrogativi su quale versione del design potrebbe essere quella finale. Per avere una risposta chiara, sarà necessario attendere il giorno della presentazione ufficiale.

Dal punto di vista tecnico, il Mix Fold 4 sarà dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, e le specifiche delle fotocamere includono lenti di alta qualità. Le fotocamere posteriori saranno firmate Leica Summilux e comprenderanno un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 60 MP con zoom ottico 2x e un ultra grandangolare da 12 MP. Inoltre, sia il display interno che quello esterno avranno una fotocamera da 16 MP, realizzata da OmniVision.

Per quanto riguarda la batteria, il Mix Fold 4 avrà una capacità di 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 100W e ricarica wireless. Il dispositivo offrirà anche una resistenza IPX8, garantendo protezione contro acqua e polvere, e uno spessore inferiore ai 10 mm. Con così tante specifiche e dettagli ancora in fase di verifica, il 19 luglio si preannuncia come una giornata cruciale per scoprire il vero volto del Xiaomi Mix Fold 4.