La categoria di applicazioni più utilizzata al mondo è senza alcun dubbio quella delle app di messaggistica istantanea, al punto che tutte le piattaforme social dispongono di una sezione dedicata alla messaggistica istantanea, gli esempi più evidenti sono WhatsApp e Instagram che fanno della messaggistica una dinamica a dir poco importante.

All’interno di questo contesto abbiamo anche un’altra realtà, quella costituita da Google Messaggi, la quale sta lavorando costantemente per migliorare le funzionalità presenti all’interno della propria app, alcuni esempi sono la maggiore integrazione di Google Gemini al suo interno insieme a numerose migliorie che piano piano stano contribuendo a migliorare l’esperienza d’uso dell’app.

Due nuove migliorie grafiche

Recentemente sono state individuate due novità estetiche nell’ultima versione Beta di Google Messaggi (v20240808_04), nel dettaglio si parla di feature non abilitate di default, le quali però possono essere attivate per vie traverse con qualche piccola manovra informatica.

La prima novità grafica di cui vi parliamo è l’arrivo di un pulsante dedicato all’invio dei messaggi di testo, nel dettaglio attualmente il testo ha una colorazione uniformata a quella di tutta l’interfaccia grafica, la quale al pari di tutto il resto riceverà un tocco di colore di in più prossimamente, dunque non solo il tasto ma anche tutto il resto.

Una seconda grande novità riguarda invece le animazioni all’interno dell’applicazione, la quale effettivamente non vanta nessun tipo di transizione, cliccando sulla conversazione infatti non c’è nessun passaggio con transizione da una conversazione all’altra ma il cambiamento è diretto, Google dunque sta introducendo questa nuova opzione per migliorare l’esperienza d’uso di Messaggi e renderla decisamente più gradevole per l’utente.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale di questi cambiamenti che al netto non aggiunge nulla di pratico che varia la funzionalità dell’applicazione, la quale si fregerà solo di alcuni aspetti grafici migliorativi per rendere il tutto più gradevole all’uso.