L’azienda di Mountain View ha introdotto una novità significativa per Google Drive. Quest’ultima intende intervenire per ampliar le possibilità di salvataggio dei documenti scansionati. Oltre al classico formato PDF, da oggi, sarà possibile salvare le scansioni anche come file JPEG.

Suddetta nuova funzionalità sarà distribuita nel corso delle prossime due settimane. Sarà accessibile a tutti gli utenti Google Workspace, compresi gli abbonati Workspace Individual e gli account personali.

Interessanti novità per Google Drive

L’arrivo del formato JPEG offre diversi vantaggi. Tra i principali c’è la leggerezza dei file rispetto ai PDF, il che si traduce in una riduzione dei tempi di caricamento. Dettaglio particolarmente utile quando si utilizza una connessione dati mobile. I file di piccole dimensioni non solo si caricano più velocemente, ma sono anche più semplici da condividere su diverse piattaforme. Tale procrddo rende la gestione dei documenti digitalizzati più agevole ed efficiente.

Google Drive, già da tempo, permetteva di scansionare documenti cartacei direttamente dallo smartphone. Offrendo così funzionalità avanzate come l’acquisizione automatica, l’importazione dalla galleria fotografica e opzioni per la modifica dei documenti scansionati. Tra cui l’allineamento, il ritaglio e l’applicazione di filtri. Con l’introduzione del formato JPEG, gli utenti hanno ora un’ulteriore possibilità di personalizzazione e maggiore flessibilità nella gestione dei file scansionati. La scansione in JPEG consente di lavorare su file che possono essere facilmente elaborat i con software di modifica delle immagini. Ciò porterà ad un miglioramento della qualità visiva dei documenti, la leggibilità del testo e, se necessario, la rimozione di difetti.

La scansione diretta in formato JPEG, sfrutta gli strumenti integrati nell’app. Ciò consente di migliorare significativamente l’intero processo di digitalizzazione e condivisione.

L’aggiunta di tale formato riflette l’impegno continuo di Google nel migliorare l’esperienza utente. Il tutto offrendo soluzioni adattabili alle diverse esigenze dei suoi clienti con attenzione e dedizione. Fattori determinanti nella riuscita di una strategia su ampio raggio.