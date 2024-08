Very Mobile offre a clienti selezionati la possibilità di attivare l’offerta ricaricabile Unlimited. Quest’ultima è nota anche come Very 10,99 o Very 10,99 Giga Illimitati.

Tale promozione include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e Giga illimitati di traffico internet mobile su rete 4G. La velocità massima è di 30 Mbps sia in download che in upload. Il costo è di 10,99 euro al mese e non prevede spese di attivazione.

In Roaming all’interno dell’Unione Europea (e per ora anche nel Regno Unito), i minuti e gli SMS sono inclusi senza costi aggiuntivi. Tuttavia, per il traffico dati esiste un limite mensile, che per questa offerta è di 11,70 Giga fino al 31 dicembre 2024. Se si supera questa soglia, il costo per ogni Megabyte sarà di 0,189 centesimi di euro.

Offerta Unlimited di Very Mobile

La promo è attiva già dall’anno scorso. Quest’ultima inizialmente era rivolta ai clienti con un piano di almeno 8,99 euro al mese. Successivamente proposta anche a chi possedeva un’offerta di 6,99 euro al mese.

Essendo un’offerta personalizzata, è riservata esclusivamente al numero mobile a cui è stata comunicata e non può essere attivata su altre linee.

Per verificare se l’offerta Very Unlimited è disponibile, i clienti devono accedere all’app ufficiale di Very Mobile e controllare la sezione “Offerta“. Se disponibile, il costo del primo mese verrà scalato immediatamente dal credito residuo, e l’offerta precedente verrà sostituita senza possibilità di tornare indietro.

Very Mobile specifica che la SIM deve essere usata in maniera personale, seguendo i principi di buona fede e correttezza. Vengono fissati dei parametri per l’uso del traffico dati, che non deve superare di cinque volte la media dei clienti con offerte simili, né raddoppiare per tre mesi consecutivi.

Infine, i servizi di reperibilità come “Ti ho Cercato” e “RingMe” sono inclusi senza costi aggiuntivi, così come il servizio hotspot, in linea con la normativa vigente.