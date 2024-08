Fortnite su Apple? Epic Games si prepara al lancio

aveva chiesto adl’approvazione per il proprio Store e per il gioco. Un passaggio importante per l’azienda di videogame e per il noto e adattissimo

La richiesta, dopo una lunga attesa, sembra ora essere vicina ad una conclusione. Dopo quattro anni, infatti, è stato annunciato che è stato compiuto un ultimo passaggio per arrivare all’approvazione finale dall’azienda di Cupertino.

Fortnite arriva presto su Apple

L’atteso Epic Games Store arriva online. Nello specifico la richiesta è stata effettuata riguardo i dispositivi Apple. In tal modo sarà possibile installare l’app anche fuori dall’App Store di Cupertino. Ciò fornirà agli utenti un maggiore margine di scelta e un’ulteriore possibilità. In particolare, si considera i vantaggi per tutti coloro che intendono scaricare il noto gioco Fortnite.

L’approvazione che sembra ormai arrivata alla conferma, si è presentata con un certo ritardo. Il processo ha avuto inizio con un primo rifiuto da parte di Apple. Il motivo era una somiglianza relativa ad alcuni “tasti” dello Store di Epic Games con quelli dell’App Store.

La decisione non è andata di buon grado. Il rifiuto non è stato accettato e la questione è andata oltre. Epic ha richiesto anche l’intervento dell’Unione Europea sulla questione. Secondo l’azienda, infatti, la decisione di Apple non era corretta. Dunque, Epic aveva richiesto un intervento da parte dell’UE per regolare le norme imposte da Apple su questioni legate agli Store di terze parti.

Dopo un primo momento, Apple ha dunque "cambiato idea". A tal proposito, Epic ha presentato di nuovo il suo Store, con Fortnite e Rocket League Sideswipe. Una serie di novità che potrebbero cambiare l'esperienza degli utenti e di tutti gli appassionati di videogames. Ora si attende solo l'approvazione finale di Apple. Ma secondo quanto riferito dagli stessi esponenti Epic Games, il momento potrebbe essere ormai vicino.