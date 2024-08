CoopVoce: EVO 50 a 5 EURO al mese, la super offerta è disponibile

Quando i gestori virtuali irrompono sul mercato telefonico mobile, c’è poco da fare: la vittoria è assicurata. Questi godono infatti di privilegi di cui tanti altri gestori non godono, come ad esempio la possibilità di non cambiare mai il prezzo di vendita mensile di una soluzione mobile. A tal proposito ci sono delle realtà che sono diventate delle vere e proprie istituzioni, tra le quali compare anche il nome di CoopVoce.

Sono moltissimi gli utenti che non fanno altro che incensare e lodare questo provider, il quale è meritevole di non aver mai cambiato le carte in tavola a gara in corso. Nessuno infatti si è mai ritrovato ad aver sottoscritto un’offerta per poi veder cambiati i termini subito dopo o dopo qualche anno.

Le sue offerte al momento garantiscono il meglio, soprattutto per quel che concerne la rete mobile. In questo periodo l’obiettivo principale era quello di tornare a dominare, dopo un po’ di tempo passato nell’ombra. Tutto ciò è stato dato dalla forte ascesa che ha visto protagonisti i gestori virtuali rivali, ad oggi all’apice delle classifiche. Proprio per contrastare queste realtà, CoopVoce ha ritenuto necessario rilasciare le sue offerte migliori, quelle che sono state viste anche nel 2023 durante il periodo natalizio.

CoopVoce vince e lo fa con le sue promo EVO, ecco quella da 50 giga in 4G

I più curiosi avranno dato certamente un’occhiata al sito ufficiale di CoopVoce, celebre provider virtuale che non ha bisogno di alcuna presentazione. Chi voleva cambiare aria, avrà già sondato il terreno e visto sul sito la nuova EVO 50.

Scegliendo questa soluzione, ci si assicura il meglio siccome al suo interno ci sono minuti senza limiti e 1000 messaggi verso tutti. Internet è garantito in 4G con 50 giga. Il prezzo mensile è di 5,90 € per sempre. Si ottengono 25 € di traffico telefonico gratuito scegliendola entro il termine a settembre.