Con il mercato mondiale sempre in fermento emergono nuove possibili ed interessanti informazioni riguardo il prossimo MacBook Pro M4. Nello specifico si fa riferimento al lancio del dispositivo.

A parlarne è il noto analista Ross Young. Quest’ultimo, ha dichiarato che le spedizioni dei nuovi modelli da 14 e 16 pollici potrebbero essere imminenti.

MacBook: il nuovo modello è più vicino del previsto

La produzione dei modelli in questione o è già iniziata o sta per farlo. Se ciò fosse vero i nuovi MacBook potrebbero arrivare sul mercato entro la fine dell’anno e nello specifico per il mese di ottobre. Un’informazione che sembra essere del tutto plausibile se si considera che già l’anno scorso, la precedente generazione era stata presentata allo stesso modo e sempre nel mese di ottobre.

E c’è di più. Ross nel suo post ha annunciato anche un’altra interessante novità. Quest’ultima riguarda gli schermi dei nuovi MacBook Pro M4. Secondo quanto riportato sembra infatti che saranno dotati di pannelli mini-LED e non OLED.

Mark Gurman di Bloomberg ha espresso un suo parere sui chip M4. Nel dettaglio, si era soffermato sulla ttanaizione dei computer di Cupertino ad un nuovo sistema che fino a questo momento era esclusiva degli iPad Pro.

Inoltre, sempre secondo Gurman, Apple è a lavoro per una nuova versione del suo MacBook Pro M4. Si tratta di un dispositivo che potrebbe presentare una forma più sottile che andrebbe ad unirsi alle altre che già sono state diffuse.

Non resta che attendere e scoprire se tali modifiche apporteranno effettivamente un’innovazione nel settore. D’altronde i dispositivi Apple promettono da sempre innovazione, avanguardia ed affidabilità. Considerando le novità promesse per il nuovo Mackbook lo scenario promette di essere dei uno dei migliori. Nel frattempo è possibile solo attendere ulteriori sviluppi e dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino riguardo il suo nuovo MacBook Pro M4 di ultima generazione.