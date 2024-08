TIM, la campagna POWER è un successo: si parte da 6,99 EURO

Questo è l’ultimo periodo in cui gli utenti possono sfruttare la campagna promozionale che ha messo su TIM. Il forte gestore italiano sta provando in ogni modo a dare un’ultima spinta alle sue tre soluzioni Power, quelle che includono tutto per prezzi bassi.

Dalla prima all’ultima offerta, sono tutte e tre ancora disponibili e con un periodo promozionale iniziale che vale per tutti.

TIM bastona le altre realtà: le sue offerte sono le migliori, ecco le Power

Con tutte le offerte che sono state viste in quest’ultimo periodo dare la priorità a una piuttosto che a un’altra diventa davvero complicato. Tra i gestori migliori in assoluto non poteva che esserci TIM che infatti ha deciso di portare avanti la sua campagna Power.

Basta pensare che la prima soluzione costa solo 6,99 € al mese. Questa si chiama Power Iron, promozione mobile che include al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e 150 giga in 4G. Molto simile è l’altra offerta, ovvero la Power Supreme Easy che con un prezzo di 7,99 € garantisce gli stessi minuti ed SMS ma con 200 giga in 4G.

L’ultima soluzione è sicuramente la più ambita da tutti, siccome al suo interno figura il miglior contributo in assoluto tra minuti, messaggi e giga. La Power Special da 9,99 € al mese offre minuti senza limiti e 200 SMS con 300 giga in 5G.

Per quanto riguarda le offerte di TIM ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo è che il primo mese è in sconto, il secondo invece è che non tutti possono sceglierle.

Partendo dal primo, tutte e tre le offerte solo per il primo mese saranno gratuite per chi le sceglie. Il primo pagamento parte dunque dal secondo mese in poi. Analizzando poi la seconda questione invece, a poter sottoscrivere le offerte possono essere solo ed esclusivamente coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.