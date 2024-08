Capita spesso che il colosso americano Microsoft decida di deliziare i propri utenti con una valanga di titoli in super sconto su Xbox Store. A quanto pare, in particolare, anche dopo la festività del Ferragosto, gli utenti potranno divertirsi un mondo a giocare con la propria console da gaming grazie ai fantastici videogiochi proposti in sconto in questi giorni su Xbox Store. Tutto questo grazie alla nuova promozione denominata Xbox Keep On Gaming. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, al via tante nuove offerte grazie alla promo Keep On Gaming

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha stupito nuovamente gli utenti con una fantastica promozione su Xbox Store. Come già accennato in apertura, l’azienda ha infatti da poco reso disponibile la nuova promo denominata Xbox Keep On Gaming. Si tratta di una promo super interessante che darà accesso a tantissimi videogiochi di rilievo a dei prezzi Ultra convenienti rispetto a quelli di listino.

Con questa promozione, sono stati proposti in sconto titoli di un certo spessore. Segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverick Edition. Quest’ultimo, in particolare, sarà ora disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo super di 16,99 euro contro il suo prezzo di listino di 84,99 euro e tutto questo grazie allo sconto proposto dell’80%.

Per gli amanti della saga di videogiochi di Assassin’s Creed, sono poi disponibili in sconto ben quattro titoli. Vediamoli qui di seguito e con quali sconti.

• Assassin’s Creed Rogue Remastered – a soli 8,99 euro grazie allo sconto del 70%, prezzo iniziale 29,99 euro

• Assassin’s Creed III Remastered a soli 9,99 euro grazie allo sconto del 75%, prezzo di listino pari a 39,99 euro

• Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition a soli 29,99 euro grazie allo sconto del 50%, prezzo di listino di 59,99 euro

• Assassin’s Creed The Ezio Collection – a soli 14,99 euro grazie allo sconto del 70%, prezzo di listino 49,99 euro

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per non perdervi nessuna offerta proposta su Xbox Store.