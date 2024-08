Vodafone SHOW ad agosto: le Silver ancora disponibili con 7 EURO

Sfruttando dunque questa finestra estiva, il forte provider anglosassone Vodafone riuscirà probabilmente a recuperare un gran numero di utenti. Molti di questi infatti possono accedere a due offerte in particolare, le quali fanno capo alla stessa linea promozionale.

Ovviamente non tutti potranno sfruttare queste soluzioni, in quanto Vodafone ha deciso di destinarle solo ad alcuni utenti. La volontà è quella di mettere i bastoni tra le ruote ad alcune realtà ben precise, tra cui i gestori virtuali.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di offerte, sono tornate le amatissime promo Silver

Quando un’offerta di Vodafone arriva a disposizione degli utenti, è sempre festa grande. Il gestore anglosassone non è solito proporre diverse soluzioni durante l’anno, ma ne ripropone alcune che possono far piacere soprattutto a coloro che vogliono rientrare. È questo il caso delle due offerte della gamma Silver, quelle che praticamente hanno battuto ogni forma di concorrenza a Natale scorso.

Partendo con la prima soluzione che costa solo 7,99 € al mese, gli utenti possono telefonare tutti senza limiti, inviare SMS con 200 messaggi di picco e navigare sul web sfruttando 100 giga in 4G. La seconda soluzione risulta altrettanto vantaggiosa anche se costa leggermente di più: la Silver 150 ha un prezzo di 9,99 € al mese con gli stessi minuti e messaggi e con 150 giga in 4G.

Bisogna precisare delle cose molto importanti per quanto riguarda le due offerte proposte da Vodafone. Il gestore anglosassone infatti garantisce la possibilità di risparmiare il primo mese a tutti coloro che scelgono una delle due soluzioni Silver. C’è infatti uno sconto: i primi 30 giorni costano solo 5 €.

Per quanto riguarda invece un’altra soluzione, si possono avere 50 giga in aggiunta a quelli già presenti nelle offerte. Per poter rendere tutto ciò possibile, è necessario scegliere il servizio di ricarica automatica che prende il nome di SmartPay. È in questo modo dunque che le offerte di Vodafone arriveranno fino a 200 giga.