Dopo lunghissimo periodo d’attesa uno dei browser più amati all’interno del panorama web attuale è finalmente sbarcato su iOS, stiamo parlando di Opera che arriva nella sua versione più aggiornata Opera One.

L’applicazione è infatti sbarcata ufficialmente sull’App Store, il download è gratuito e riprende fedelmente il design della versione desktop disponibile ormai da tantissimo tempo, introducendo però quella che gli sviluppatori hanno definito un’esperienza di navigazione su iOS del tutto rivisitata.

Tutto rivisitato

Il noto browser infatti introduce tantissime funzionalità come la possibilità di godere della compilazione automatica, il suggerimento del testo ma anche funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che consentono alla generazione del testo e anche di immagini.

Ovviamente il design è ottimizzato per smartphone e infatti tutela l’utilizzo una mano con una barra di ricerca inferiore e laterale che facilita quest’ultima, come se non bastasse le barre degli strumenti inferiore e superiore scompaiono quando si scorre una pagina web per aumentare la superficie efficace di visione, le due barre tra l’altro assumeranno una colorazione semitrasparente in tinta con la pagina web per diminuire l’effetto di contrasto con quest’ultima e di conseguenza diminuire la distrazione dell’utente.

Prevedibilmente come ci si aspettava il noto browser garantisce anche due funzionalità molto amate da parte di tutta la community, stiamo parlando di un AdBlocker nativo integrato con l’applicazione e anche la presenza di Opera VPN Per una navigazione sicura, priva di distrazioni in grado di tutelare la privacy dell’utente.

Attualmente l’applicazione è già disponibile al download nell’App Store di iOS e la sua variante per Mac è disponibile come versione desktop di quest’ultima, se dunque siete degli amanti di questo browser ora finalmente potrete utilizzarlo anche sul vostro iPhone, L’obiettivo degli sviluppatori è quello di competere con i colossi di questo mondo, portando gli utenti ad abbandonare Chrome o Safari in favore di Opera.