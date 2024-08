Continua l’evoluzione dell’ecosistema di Google. A tal proposito, è stato annunciato l’arrivo di una nuova funzione riservata a Chrome. Si tratta della possibilità di visionare dalla cronologia web se si è già visitato un sito, anche se da un’altra applicazione. Inoltre, viene specificato anche di quale si tratta.

Per il momento la nuova funzione di Google Chrome è disponibile sulla versione Android dell’app. Inoltre, è riservata solo ad alcuni utenti. Scopriamo come funziona la nuova opzione.

Google Chrome arricchita con una nuova funzione

Come è noto, l’azienda di Mountain View memorizza i dati di navigazione degli utenti. Dunque, tiene conto delle pagine web visitate. Ciò avviene su tutte le applicazioni proprietarie che sono associate al proprio account. Dunque, risulta attiva su Chrome, Google News e le app del brand. È importante ricordare che ciò funziona solo se non è stata disattivata l’opzione “Attività Web e app” presente nella pagina dell’account Google.

Adesso, con l’arrivo della nuova opzione, tale meccanismo si arricchisce. Se si visita un sito con un’applicazione diversa da Chrome, la pagina verra ugualmente visualizzata all’interno della cronologia del browser di Mountain View.

Dunque, per gli utenti che dispongono di tale opzione, verificare se è attiva, è facile. Basta visionare la propria cronologia. Qui sarà visibile una piccola scheda e accanto ad ogni pagina visionata viene indicata anche l’applicazione utilizzata per accedersi.

Non sono state rilasciate ulteriori informazioni. Non è chiaro se le novità arrivino con un aggiornamento app o se si tratterà di un aggiornamento lato server. Al momento è certo che è disponibile solo su dispositivi Android e non su quelli iOS. Inoltre, la funzione non è attiva per tutti gli utenti. Anche alcuni utenti appartenenti al Beta di Google Chrome non visionano le modifiche citate. Mentre altri utenti che utilizzano la versione stabile dell’app invece riescono a visionarla.