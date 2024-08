Nel mondo delle connessioni internet domestiche, le offerte di fibra ottica continuano a evolversi. In questo contesto WindTre fa parlare di sé con nuove ed interessanti proposte per il mese di agosto 2024. Tra le opzioni più vantaggiose disponibili, spicca l’offerta Super Fibra Unlimited, che si distingue per la sua proposta a 27,99€ al mese. Questa tariffa include una connessione illimitata con velocità fino a 100Mbit/s. Oltre che modem Wi-Fi 6 senza costi aggiuntivi e un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime. Però, le chiamate verso numeri fissi e mobili comportano un costo di scatto alla risposta di 0,23€. Mentre il costo per la sua attivazione è di 39,99€ da pagare una tantum.

Offerta fibra e streaming: WindTre super fibra unlimited + Netflix

Per i clienti già iscritti ai servizi di telefonia mobile di WindTre, l’azienda riserva una promo speciale. Con Super Fibra Unlimited per clienti Mobile, il prezzo scende a 23,99€ al mese. Questa soluzione conserva le stesse caratteristiche della precedente. Solo che prevede l’aggiunta di abbonamenti a Netflix e Amazon Prime inclusi nel pacchetto. In questo caso, il costo di attivazione è ridotto a 9,99€. Cosa che rende questa offerta particolarmente allettante per chi è già cliente.

Per gli appassionati di streaming e contenuti digitali, WindTre ha introdotto un’altra variante dell’offerta Fibra. Quest’ ultima è denominata SuperFibraUnlimited + Netflix. Tale opzione è pensata esclusivamente per gli utenti di linea mobile e viene proposta al prezzo di 33,99€ al mese. Oltre alla connessione illimitata fino a 100Mbit/s e al modem Wi-Fi 6 gratuito, include chiamate illimitate verso tutti e un abbonamento di 12 mesi ad Amazon Prime. Anche in questo caso, il costo di attivazione è fissato a 39,99€ una tantum.

Le offerte di WindTre si configurano così come una scelta interessante. Soprattutto per chi cerca una connessione ad alta velocità e vantaggi aggiuntivi. Come abbonamenti a servizi di streaming. Per ulteriori dettagli e per attivare una delle promozioni disponibili, è consigliabile visitare il sito web dell’operatore. Oppure recarsi presso un punto vendita autorizzato.