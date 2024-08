WhatsApp ha annunciato una serie di aggiornamenti importanti riguardanti gli adesivi, grazie a una nuova collaborazione con GIPHY. Questo accordo strategico ci consente di accedere a una vasta selezione di immagini direttamente all’interno dell’app di messaggistica. Dunque senza la necessità di uscire per cercarli altrove. La nuova funzione, è già disponibile per gli utenti iOS e sta per essere estesa anche agli utenti Android. Essa promette così di arricchire l’esperienza di comunicazione, offrendo una collezione ancora più ampliata e dinamica di sticker. Per utilizzarla, basta cliccare sull’icona degli adesivi e avviare una ricerca utilizzando testo o emoji. Dopodiché basterà scegliere quelli che si adattano maggiormente al contesto della conversazione.

WhatsApp: tutto ciò che occorre sapere

Tale aggiornamento porta con sé anche la possibilità di creare, modificare e condividere i propri adesivi direttamente dall’app. Gli utenti Android possono ora trasformare facilmente le loro foto in sticker utilizzando strumenti intuitivi e professionali in maniera semplice e veloce. In più, per coloro che cercano un tocco di innovazione, WhatsApp ha integrato la tecnologia Meta AI. Proprio per una creazione di immagini più rapida e sofisticata. Anche se è importante notare che questa funzionalità è al momento disponibile solo negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi selezionati. Dunque non sappiamo ancora se e quando arriverà nel nostro Paese.

Ad ogni modo tale innovazione non si limita solo a questo. In quanto, la rinomata piattaforma ha anche migliorato la gestione dei pacchetti di adesivi. Introducendo la possibilità di visualizzare in anteprima nuovi set direttamente nella finestra adibita alla “loro selezione”. Insomma, ora potrete davvero organizzare e gestire le vostre piccole creazioni con maggiore facilità. Spostandole o eliminandole, semplicemente tenendo premuto su una di esse per effettuare le modifiche desiderate. Con queste novità, WhatsApp punta a rendere la comunicazione ancora più fluida, coinvolgente e perché no… divertente. Tutte innovazioni studiate con lo scopo di rispondere al meglio alle esigenze, in continua evoluzione, dei suoi utenti online.