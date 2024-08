Garmin ha da poco annunciato una collaborazione con Google che segna un’importante evoluzione nella sicurezza degli smartphone. Con il lancio del nuovo Pixel 9, disponibile per ora esclusivamente negli Stati Uniti, gli utenti avranno accesso alla funzione Satellite SOS supportata dalla piattaforma Garmin Response. Questa innovativa integrazione rappresenta un passo avanti molto importante nella protezione degli utenti. Soprattutto nelle aree dove la connettività è limitata. Il servizio SatelliteSOS consente di stabilire una comunicazione con i centri di emergenza anche quando non è disponibile una rete Wi-Fi o una copertura cellulare. Questo accordo potrebbe fungere da precursore per future collaborazioni simili con altri dispositivi Android. Fino ad estendere il supporto alle emergenze satellitari a un numero più ampio di persone.

Garmin Response: un servizio di emergenza sempre a disposizione

Il nuovo sistema di sicurezza sarà particolarmente utile per gli utenti situati in aree rurali degli Stati Uniti. Dove la rete è spesso inaffidabile o del tutto assente. La capacità di inviare segnali di soccorso tramite satellite offre così canale di sicurezza aggiuntivo in scenari di emergenza. Permettendo di ricevere assistenza anche quando le opzioni tradizionali sono fuori portata. L’integrazione con Garmin Response amplifica la funzionalità del Pixel 9. Ma solleva anche il profilo di Google nel settore della sicurezza mobile, fornendo un ulteriore livello di protezione e affidabilità.

Il servizio GarminResponse rappresenta così una risorsa vitale per coloro che si trovano in situazioni di emergenza. Disponibile in qualsiasi giorno e ora, è progettato per gestire e coordinare le operazioni di soccorso in maniera efficiente. Tale servizio non solo aiuta a risolvere le situazioni di emergenza, ma mantiene anche un contatto continuo con l’utente fino alla completa risoluzione della situazione. Garantendo che ogni aspetto dell’emergenza sia gestito con la massima attenzione.

in più la sua disponibilità in diverse lingue amplifica la sua utilità, rendendolo un strumento indispensabile per tutto il mondo. Inoltre, come parte dell’accordo, i clienti del Pixel 9 godranno di due anni di accesso gratuito. Questo accordo dimostra così l’impegno di Garmin e Google verso la sicurezza. Ma potrebbe anche segnare l’inizio di una nuova era nella gestione delle emergenze mobile.