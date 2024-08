BMW M5 Touring: il ritorno della sportiva Station Wagon

Sono passati anni, ma finalmente l’amata BMW M5 Touring torna in scena. L’auto è più che pronta pronta a conquistare gli appassionati delle station wagon dalle vibes sportive. Il modello dovrebbe debuttare tra pochissimo, a novembre, stesso mese in cui inizierà anche la produzione nello stabilimento BMW. Avremo a che fare con un modello dalle grandi dimensioni. In lunghezza la Touring sarà infatti di 5.096 mm in lunghezza mentre in larghezza avremo uno spazio di 1.970 mm.

La nuova auto BMW ha un look particolare ed aggressivo, raffinato e sportivo. Il body kit che la caratterizza ha un paraurti frontale ridisegnato, prese d’aria maggiorate e un doppio rene in nero lucido che salta allo sguardo. Sul lato posteriore si notano uno spoiler sul tetto ed un grande diffusore, oltre ai doppi terminali di scarico. Anche i cerchi rispettano il tema sportivo con una grandezza per quelli anteriori di 20″ e posteriori di 21″. Gli pneumatici sono per ogni lato rispettivamente di da 285/40 ZR20 e 295/35 ZR21 e garantiscono un’ottima tenuta di strada. Tra gli optional dati alla clientela è disponibile anche un impianto frenante carboceramico M Carbon così da avere la massima precisione e sicurezza.

Interni e motorizzazione della nuova versione dell’amata BMW

L’abitacolo riprende l’eleganza esterna della M5 berlina. Già solo il volante in pelle M a fondo piatto rispecchia quanto questa BMW sia raffinata. Il modello ha poi sedili multifunzione M e il BMW Curved Display, che integra un display da 12,3″ ideato per la strumentazione e uno da 14,9″ per l’infotainment e basato sulla piattaforma BMW iDrive 8.5.

Veniamo a quel che forse ci interessa di più: il motore. La nuova M5 Touring BMW è dotata di un potentissimo motore V8 biturbo plug-in da ben 4,4 litri. Questa tecnologia le permette di raggiungere una grandiosa potenza di 727 CV, grazie anche all’unità elettrica da 145 kW. Il suo powertrain le consente inoltre di accelerare passando da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La velocità massima, quando si spinge il pedale a manetta, tocca i 305 km/h con l’M Driver’s Package. La batteria da 22,1 kWh regala un’autonomia elettrica di 61-67 km, ricaricabile in corrente alternata fino a 11 kW. Il cambio M Steptronic a 8 rapporti e il sistema di trazione integrale M xDrive sono poi l’ultimo tocco che vanno a rendere la M5 Touring un’auto ancora più avanzata ed estremamente performante.