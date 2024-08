Una novità significativa sta per cambiare il modo in cui viene rilevato il fuorigioco nella Premier League, il campionato di calcio inglese per eccellenza. L’innovazione arriva grazie a un accordo tra la Premier League e Genius Sports, una società specializzata in tecnologie sportive. Questa collaborazione introduce la Semi-Assisted Offside Technology (SAOT), un sistema che sfrutta l’uso di iPhone 15 Pro per migliorare l’accuratezza nella rilevazione del fuorigioco.

Un nuovo modo di rilevare il fuorigioco

Il fuorigioco è spesso fonte di controversie nel calcio e, nonostante l’uso del VAR, non sempre riesce a risolvere ogni dubbio. Genius Sports ha progettato SAOT per rispondere a queste sfide, creando rendering 3D di ogni giocatore sul campo. Invece di ricorrere a costose telecamere 4K, il sistema utilizza iPhone 15 Pro, che hanno dimostrato di essere adatti per la cattura di dati con elevati frame rate e qualità.

Il sistema SAOT funziona generando tra 7.000 e 10.000 punti dati per ogni giocatore, che formano una sorta di mesh virtuale 3D. Questo approccio consente una maggiore precisione nella determinazione della linea del fuorigioco, minimizzando gli effetti di problemi di illuminazione o altri dettagli mancanti.

Quando viene rilevato un potenziale fuorigioco, i dati delle videocamere vengono inviati a un server locale e poi elaborati dal sistema GeniusIQ. Questo software analizza le immagini, confrontando le posizioni delle diverse parti del corpo dei giocatori con la linea del fuorigioco per determinare se ci sia stata una violazione.

Matt Fleckenstein, chief product officer di Genius Sports, ha dichiarato a The Verge che la scelta degli iPhone 15 Pro è stata motivata dall’ampia diffusione di questi dispositivi tra i dipendenti della compagnia e dai benefici tecnologici che hanno apportato allo sviluppo del sistema. Inoltre, gli iPhone hanno dimostrato di essere ideali per catturare immagini ad alta velocità, anche se al momento la tecnologia garantisce un frame rate di 100 fps, pur avendo testato fino a 200 fps.

Per ottimizzare la precisione, Genius Sports ha “allenato” il suo sistema utilizzando dati provenienti da diverse stagioni calcistiche passate, assicurando così un’analisi sempre più affinata delle situazioni di gioco.