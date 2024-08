Acura Performance EV: svelato il concept alla Monterey Car Week

Acura ha scelto la prestigiosa Monterey Car Week 2024 per presentare il concept della sua nuova auto, la Performance EV. La società ha dato una chiara anticipazione di quello che sarà il futuro SUV Coupé elettrico, destinato ad ora solo al mercato americano. Il lancio, per quanto detto, dovrebbe avvenire il prossimo anno. Con l’arrivo della Performance ci sarà una vera e propria ventata di innovazione futuristica che scalderà il mercato delle auto elettriche. Il SUV avrà come base la piattaforma sviluppata internamente da Honda, in seguito alla conclusione della partnership con General Motors, e sarà prodotto presso lo stabilimento di Acura americano.

Il prossimo SUV elettrico Acura

Il concept Acura Performance EV è speciale. Si distingue per un design molto particolare che si ispira alle linee degli aliscafi. La parte frontale è particolarmente elaborata, distintiva, mentre la posteriore ha alcuni elementi che portano alla mente la seconda generazione della leggendaria NSX. Notabile subito anche la scritta “ACURA” posizionata sul portellone. La novità sta nel font, mai utilizzato prima e ora destinato solo ai modelli elettrici del brand. L’auto Acura possiede grandi cerchi da 23″ con pneumatici di tipo 295/35R23. Questi danno al concept un look più sportivo, evidenziato ancor più dalle pinze freno di colore Moonlit White. Con molta probabilità, però, alcuni di questi elementi non verranno riproposti nella versione di serie, che potrebbe presentare invece soluzioni più comuni e meno audaci. Appare evidente che la Acura abbia intenzione di dare alla clientela un SUV elettrico sportivo a livello di stile.

Per le motorizzazioni non si hanno ancora dettagli e non si conoscono le precise capacità o l’autonomia. Gli esperti ipotizzano che il modello di serie possa essere disponibile in più versioni, tra cui una con doppio motore e trazione integrale, ma, come detto, parliamo di sole ipotesi. L’unica certezza è che questo nuovo SUV Coupé sarà costruito su una piattaforma completamente nuova di cui vogliamo sapere di più. Non dobbiamo far altro che Acura presenti altri dettagli su questo SUV innovativo. Il motore sarà futuristico quanto l’aspetto?