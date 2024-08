Volkswagen Tayron: la nuova Tiguan Allspace a 7 posti

Dopo mesi di speculazioni, arriva la finalmente la conferma: la Volkswagen Tiguan Allspace avrà una nuova erede, la Tayron. Le prime immagini del nuovo SUV tedesco a 7 posti provengono direttamente dalla Cina e da esse possiamo scoprire i dettagli del nuovo modello, non solo riguardanti l’esterno ma anche la motorizzazione.

La Volkswagen Tayron condivide in realtà gran parte del design con la nuova Tiguan. Il nuovo SUV ha gli stessi gruppi ottici sottili uniti da una striscia luminosa, paraurti massicci e forme morbide. Le dimensioni però sono superiori e la distinguono nettamente dalla Tiguan. L’auto ha ottime grandezze, ideali per il comfort, con 4,68 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza. In totale risulta 14 cm più lunga rispetto alla Tiguan e solo 8 cm più piccina della Skoda Kodiaq, la cui similitudine sono i 7 posti dell’abitacolo.

Interni ipotetici e motorizzazioni della nuova Volkswagen Tyron

Dell’interno non sono state pubblicate foto ma ci sono già ipotesi. Ci si aspetta un layout simile a quello della Tiguan, con l’aggiunta della terza fila di sedili per ospitare fino a 7 passeggeri. La Tayron europea avrà come piattaforma alla base la MQB-Evo, la stessa utilizzata per la nuova Volkswagen Tiguan ed altri modelli presentati dal Gruppo Volkswagen. In Cina, la Volkswagen Tayron L (la “L” è per differenziarla dalla Tayron esistente) avrà motori potenti a 4 cilindri turbo da 1,5 e 2,0 litri, le cui potenze saranno precisamente e rispettivamente di 156 e 220 CV.

La gamma motori europea dovrebbe invece essere la stessa che abbiamo visto con la Tiguan. Ciò vuol dire che potremmo accedere a versioni ibride oltre che a motorizzazioni ancora più performanti. In teoria il debutto dovrebbe avvenire l’anno prossimo e la produzione avrà centro allo stabilimento di Wolfsburg. Pare anche che questo modello andrà a sostituire la Volkswagen Tiguan Allspace. Adesso avremo più spazio grazie alla nuova opzione a 7 posti, perfetta per chi cerca un SUV medio con più spazio e flessibilità.