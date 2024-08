A quanto pare anche in casa Volkswagen e periodo di rinnovamento, la prossima generazione del suo crossover T-ROC si prepara debuttare con un design completamente voluto e tecnologie all’avanguardia e ereditate direttamente dal nuovo modello Tiguan, stando alle anticipazioni, il nuovo crossover compatto di Volkswagen arriverà nel 2025 e costituirà uno degli ultimi modelli a combustione interna prima che l’azienda effettui la totale transizione in favore dell’elettrico.

Caratteristiche e prezzo

Il nuovo modello con conserverà un aspetto familiare ma vanterà delle linee decisamente più moderne e sportive, in particolare il frontale riprenderà lineamenti stilistici del recente Tiguan, i fari saranno assottigliati e anche la griglia sarà stretta, la fiancata invece mostrerà un profilo più sinuoso con il posteriore che invece avrà un design completamente unico per la gamma.

Anche le dimensioni varieranno e cresceranno leggermente, ciò garantirà ampio spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio, a subire l’aggiornamento più importante però sarà il comparto tecnologico presente all’interno, avremo infatti uno schermo centrale da 12,9 pollici con strumenti completamente digitali.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, avremo a disposizione le più recenti unità benzina Mild Hybrid, con un range di potenza da 114 a 148 cavalli, non si sa ancora invece cosa accadrà per quanto riguarda la trasmissione, potremmo assistere un abbandono del cambio manuale in favore di trasmissione automatiche ma è tutto ancora da confermare.

Per la prima volta assisteremo anche all’esordio delle versioni plugin Hybrid, di conseguenza vedremo il crossover di Volkswagen dotato di una batteria ricaricabile da 19,7 kWh, ciò dovrebbe garantire all’incirca 75 km di autonomia in modalità completamente elettrica.

Il tutto sarà mosso dalla trazione integrale 4Motion, sebbene quest’ultima costituirà un optional per alcune versioni e in particolare per quelle ibride plugin.

Per quanto riguarda invece il prezzo, il crossover di Volkswagen manterrà il suo posizionamento al di sotto di Tiguan di conseguenza il costo per portarselo a casa dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 € con un surplus nel caso si decida di acquistare una versione plugin Hybrid di circa 5000 o 6000 €.