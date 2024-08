Per tutte queste settimane estive, l’operatore telefonico italiano WindTre ha stupito letteralmente tutti con le sue fantastiche proposte. L’operatore ha infatti proposto delle offerte di rete mobile estremamente interessanti, con un buon rapporto tra qualità e prezzo e soprattutto con un gran numero di giga per navigare in libertà. Tuttavia, sembra che ci sia aria di cambiamento in casa WindTre. Tra poche ore, infatti, queste offerte non saranno più disponibili all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, ultime ore per poter avere una di queste super offerte di rete mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre aggiornerà il suo catalogo di offerte disponibili sul proprio sito web. Questo vuol dire che gli utenti avranno solo una manciata di ore per poter attivare ancora una delle super offerte di rete mobile proposte fino ad ora dall’operatore telefonico italiano. Come già accennato in apertura, infatti, queste offerte hanno fatto letteralmente impazzire gli utenti, grazie al loro elevato rapporto tra qualità e prezzo.

La maggior parte di queste proposte sono offerte di tipo operator attack, ovvero attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Una delle offerte più convenienti proposte in questi ultimi giorni dall’operatore è l’offerta mobile denominata WindTre 75 Giga. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. È previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, mentre non è previsto alcun costo per la spedizione della scheda sim.