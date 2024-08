Vodafone annienta TIM, Iliad e i virtuali: le Silver sono tornate con un regalo

Non c’è al momento miglior gestore di Vodafone per sottoscrivere un’offerta mobile. Come tutti ben sanno questa realtà è fatta di tanta qualità e questa volta anche di convenienza e qualità in quanto le sue migliori offerte sono tornate disponibili.

Secondo le ultime indiscrezioni, sono state confermate le promo che qualcuno già conosceva, ovvero quelle Silver famosissime piene di contenuti e con prezzi accessibili anche per i più scettici. È proprio in questo modo che Vodafone vuole far saltare il banco che al momento è presieduto da Iliad e da tanti gestori virtuali. Queste aziende infatti riescono ad attrarre un gran numero di persone proprio perché hanno prezzi bassi ed è per tale motivo che il gestore colorato di rosso ha voluto adeguarsi. Le sue migliori proposte sono ritornate: chi aveva visto infatti nel 2023 le Silver fare breccia nel cuore di più utenti, ora può approfittarne. Le due offerte in questione sono state proposte con gli stessi prezzi e soprattutto con gli stessi contenuti, oltre che con diverse opportunità in aggiunta.

Vodafone batte tutti sul tempo, le sue Silver sono le offerte migliori sul mercato

Con tutte le offerte messe a disposizione in quest’ultimo periodo era davvero difficile imporsi ma Vodafone ce l’ha fatta. La celebre azienda colorata di rosso è riuscita a prendere in mano le redini del gioco mettendo in seria difficoltà tutti gli altri gestori. Sono ritornate ufficialmente quelle offerte legate alla gamma Silver, probabilmente le più sottoscritte di sempre.

Partendo dalla prima proposta, questa costa solo 7,99 € mensili per tutti. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione, 200 SMS e 100 giga in 4G.

La seconda offerta segue più o meno questa falsariga, con un prezzo di 9,99 € al mese perché i giga disponibili sono 150 in 4G. Anche qui ci sono gli stessi minuti e messaggi disponibili. Solo per il primo mese entrambe le offerte costeranno 5 €.