Olio nel motore: perché è importante non averne troppo

Cambiare regolarmente l’olio motore è essenziale per mantenere l’auto in perfette condizioni. Perché? Il lubrificante riduce l’attrito tra le parti mobili e aiuta a raffreddare il motore. Attenzione però: non basta solo effettuare il cambio dell’olio. Per una manutenzione corretta è fondamentale che la quantità sia quella giusta. Considerando che una quantità insufficiente di olio, o un olio usato o contaminato, può compromettere il funzionamento del motore, molti potrebbero pensare che un eccesso di olio non sia negativo, ma non è così. In realtà, avere troppo olio nel motore è dannoso tanto quanto averne troppo poco.

Troppo olio danneggia il motore

Quando l’olio nel motore supera il livello massimo indicato, possono verificarsi nell’auto seri problemi. L’albero motore, ad esempio, potrebbe incontrare difficoltà a girare correttamente. Il problema può manifestarsi anche se si utilizza un lubrificante non adatto. Un albero che non gira bene può causare l’accensione della spia di controllo del motore, portare a mancate accensioni nei cilindri e far abbassare il livello delle prestazioni. Persino l’avvio della vettura potrebbe essere difficile. Un altro rischio da considerare dell’eccesso di olio è la formazione di bolle d’aria. Queste diminuiscono l’efficacia del lubrificante. Anche una pressione eccessiva porta conseguenze con la rottura possibile delle guarnizioni e perdite.

Troppo olio può anche entrare nel sistema di aspirazione. In tal caso, esso provoca un forte odore di olio bruciato, fumo blu dallo scarico ed altri problemi di accensione. Se l’olio arriva nella camera di combustione, può poi sporcare le candele e rendere difficile l’avviamento e il funzionamento ottimale del motore. Per evitare questi problemi bisogna controllare regolarmente il livello di olio. Se il livello è troppo alto, il modo più sicuro per rimuovere l’olio in eccesso è rivolgersi a un meccanico. Per chi desidera fare da sé, esistono in commercio siringhe con tubi di gomma che possono essere utilizzate per aspirare l’eccesso. Seguite i consigli e mantenere il giusto livello d’olio per garantire così che la vostra auto funzioni sempre in modo efficiente e che sia sicura.