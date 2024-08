Samsung ha annunciato un’importante estensione delle capacità di Knox Manage, il suo sistema di gestione della mobilità aziendale, introducendo il supporto per i dispositivi indossabili. Questo aggiornamento interessa specificamente i Galaxy Watch Ultra e la serie GalaxyWatch7 equipaggiati con Wear OS 4.0 e versioni successive. Esso rappresenta così un notevole passo avanti nella gestione dei dispositivi aziendali. Gli amministratori ora hanno la possibilità di configurare, monitorare e gestire gli smartwatch direttamente da remoto. Migliorando sensibilmente l’efficienza operativa delle aziende che utilizzano device indossabili come parte della loro infrastruttura tecnologica.

Samsung: un’offerta maggiore per le esigenze aziendali moderne

Questa nuova funzionalità di Knox Manage consente di gestire vari aspetti cruciali degli smartwatch. Ovvero, aggiornamenti del sistema operativo, impostazioni di risparmio energetico, regolazione del volume e modifiche delle preferenze linguistiche. La gestione avanzata delle connessioni, come reti mobili, Wi-Fi, NFC e Bluetooth, è ora a disposizione degli amministratori. I quali possono anche configurare e monitorare le impostazioni della modalità di posizione. In più, le restrizioni sulle applicazioni sono state ampliate, permettendo agli sviluppatori di bloccare l’esecuzione di app non autorizzate. Ma anche nascondere applicazioni, e impedire la disinstallazione non autorizzata. Le personalizzazioni della watch face e la delega delle app sono ulteriori opzioni disponibili. Tutte caratteristiche che rendono lo Knox Manage uno strumento completo per la gestione per gli indossabili intelligenti.

A tal proposito, Brad Haczynski, Senior Vice President e General Manager di Mobile B2B di Samsung America, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nella produzione di hardware avanzati. Oltre che nella fornitura di soluzioni per la gestione dei dispositivi che rispondano alle esigenze moderne delle imprese. Con queste nuove capacità, Samsung offre così una soluzione più robusta e flessibile. Assolutamente in grado di rispondere alle sfide moderne della tecnologia indossabile nel contesto professionale. Non ci resta che attendere altre informazioni ufficiali e vedere se tali estensioni saranno effettivamente sfruttate ed apprezzate come si spera.