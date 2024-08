Huawei e Samsung sono attualmente le protagoniste indiscusse del settore degli smartphone pieghevoli. I loro dispositivi hanno conquistato tantissimi utenti e la volontà di coinvolgere porzioni sempre più ampie di pubblico alimenta la volontà di trovare soluzioni innovative tramite le quali poter realizzare dispositivi all’avanguardia.

Nel mese di luglio abbiamo assistito all’arrivo dei nuovi Galaxy Z Fold e Z Flip 6 di Samsung e giusto qualche settimana fa Huawei ha presentato uno smartphone a conchiglia che ha destato particolare curiosità per via della sua struttura sottile e leggera. Oggi a incuriosire i più è un’idea partorita proprio dall’azienda cinese, che potrebbe presto proporre uno smartphone tri-fold.

Numerosi brevetti depositati da Samsung in passato testimoniavano la volontà di dar vita a uno smartphone in grado di piegarsi tre volte su stesso ma l’azienda non ha ancora ufficializzato alcun prodotto con tale caratteristica. Huawei, invece, sembrerebbe impegnata nella ricerca di una soluzione tramite la quale poter ridurre il costo di produzione del suo smartphone tri-fold così da poter procedere con la sua commercializzazione favorendone l’acquisto da parte degli utenti.

Huawei pensa a uno smartphone tri-fold: il dispositivo è stato già avvistato

Il presunto Huawei tri-fold è più che una semplice idea e lo dimostrano le foto emerse in rete, nelle quali Richard Yu è stato immortalato mentre utilizza lo smartphone. Le immagini rivelano uno smartphone con display molto ampio e doppia cerniera che consentirebbe di piegarlo prima verso l’interno e poi verso l’esterno.

La scheda tecnica dello smartphone non è ancora trapelata nella sua totalità ma l’emergere delle prime foto dal vivo e delle conseguenti indiscrezioni permette di affermare che si tratterà di uno dispositivo molto interessante, che potrebbe sferrare un duro colpo a Samsung.

Le notizie più recenti hanno fatto riferimento alle difficoltà riscontrate da Huawei durante la realizzazione del dispositivo, difficoltà legate soprattutto alla gestione della temperatura e al software. Huawei potrebbe aver trovato rimedio agli intoppi ma si trova adesso impegnata nella ricerca di strategie tramite le quali poter ridurre i costi. Nonostante ciò, le voci delle ultime ore ritengono che sarà necessario attendere soltanto pochi mesi prima di poter vedere arrivare sul mercato il nuovo dispositivo.