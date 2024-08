Selezionare un’offerta mobile non sempre è semplice. La ricerca di tutti gli utenti si concentra sulla qualità e convenienza. Spesso ottenere entrambe le cose sembra impossibile, ma con Kena Mobile potrebbe essere possibile.

L’operatore virtuale da tempo si pone al centro di interessanti scenari per quanto riguarda le promo per dispositivi mobili. In un mondo variegato di offerte Kena mette a disposizione vantaggi senza pari che rendono le sue promo particolarmente allettanti.

L’operatore mette a disposizione dei nuovi utenti un piano tariffario vantaggioso e ricco di dettagli. Inoltre, sono disponibili anche una serie di opzioni extra, tra cui un buono Amazon dal valore di 10 euro.

Kena Mobile: i vantaggi della nuova Promo Rush 130

La promozione offerta mette a disposizione ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB in 4G. Per quanto riguarda la quantità di giga c’è un ulteriore vantaggio a disposizione di tutti gli utenti che scelgono l’opzione “Ricarica Rapida”. Attivando suddetta funzione, tutti i clienti Kena otterranno ulteriori 100 GB extra. In questo modo, il quantitativo mensile passa da 130 a 230GB.

Inoltre, i primi 30 giorni risultano essere gratuiti e il costo d’attivazione dell’offerta è gratuito. A completare la Promo Rush 130 di Kena ci sono dati riservati alla navigazione in roaming riservati all’Europa. Infine, è compreso anche un buono Amazon dal valore di 10 euro. Il costo mensile della promo è davvero super. Si parla di solo 6,99 euro al mese.

Per accedere a tali opzioni, insieme alla promo, basta recarsi sul sito web ufficiale di Kena e selezionare la pagina dedicata. Qui sarà visionare tutte le informazioni utili e procedere con l’attivazione.

È importante ricordare che Promo Rush 130 di Kena è disponibile per tutti gli utenti che richiedono la portabilità del numero dal precedente gestore. Gli operatori disponibili per il passaggio sono vari ed è possibile visionarli nella citata pagina disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore.