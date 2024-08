Il mini PC è un piccolo dispositivo che nel corso degli ultimi anni ha acquisito sempre più valore ed attenzione agli occhi del pubblico, sul mercato, e soprattutto su Amazon, si possono trovare svariati modelli di ottima qualità con i quale è possibile confrontarsi, riuscendo ad ogni modo a raggiungere più che ottime prestazioni generali.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è realizzato da Acemagic, trattasi di un dispositivo con processore di alto livello, un Intel Core i9-11900H (di undicesima generazione) con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 4,9GHz, passando per 16GB di RAM DDR4 ed anche una memoria interna di 512GB su SSD. Il design è leggermente diverso da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, proprio perché deve essere posizionato in verticale, con il pulsante di accensione su una fittizia cerniera di chiusura, e tutta la connettività fisica posizionata sul lato.

Mini PC in offerta su Amazon

La promozione che gli utenti si ritrovano a poter scoprire in questi giorni è davvero da non perdere, su Amazon vi ritrovate a poter acquistare un mini PC a soli 379 euro, con il prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo di soli 399 euro; a ciò si può aggiungere un ulteriore sconto del 13%, con l’applicazione del codice 89KLQZ56, il quale comunque deve essere applicato direttamente dall’utente. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

La connettività wireless non manca a questo dispositivo, essendo composta da bluetooth 5.2 e da WiFi 6, molto bello è comunque il design che presenta anche vari LED RGB, personalizzabili dal consumatore stesso. Sul lato, come vi abbiamo anticipato, si possono trovare numerosi connettori fisici: 4 porte USB-A 3.2 Gen2, una type-C, un jack audio da 3,5mm (in e out), una gigabit ethernet per il collegamento alla rete telefonica, ed ovviamente due porte HDMI 2.0.