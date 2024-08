Come ogni anno Samsung si prepara a lanciare una nuova versione nonché ultima del suo smartphone di punta, nel dettaglio parliamo di Galaxy S24 Fan Edition, Una variante meno esigente rispetto a quella top di gamma che però garantisce un’esperienza completa in chiave Galaxy S.

Il dispositivo in questione secondo le previsioni dovrebbe arrivare a ottobre 2024 seguendo la classica tempistica tipica di Samsung che effettivamente lo scorso anno lanciò il suo predecessore il 4 ottobre, tuttavia bisogna ancora capire se lo smartphone avrà un lancio graduale come il modello precedente, arrivando dunque nel mercato europeo solo nel 2025.

Caratteristiche tecniche

Il dispositivo in questione dovrebbe essere dotato di un display superammo da 6,65 pollici con una risoluzione full HD plus e una luminosità massima di 1900 Nits, A muovere il tutto, dovrebbe essere il processore Exynos 2400, Anche se alcuni voci parlano dello Snapdragon 8 gen 3 per il mercato americano, indipendentemente da ciò, dovrebbe esserci un salto prestazionali decisamente evidente rispetto al suo predecessore dal momento che questo device dovrebbe supportare appieno anche tutte le tecnologie di intelligenza artificiale arrivate con l’ultima versione dell’interfaccia grafica di Samsung.

Per quanto riguarda invece il comparto grafico, questo dispositivo dovrebbe essere dotato di un modulo a tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel, un’ultra grandangolare da 12 megapixel e per ultimo un teleobiettivo da otto megapixel in grado di garantire uno zoom ottico 3x, anteriormente, invece, dovremmo avere una fotocamera frontale da 10 megapixel.

Per quanto riguarda il design, invece non dovremmo vedere grandi variazioni dal momento che esattamente come il modello precedente, il dispositivo manterrà una cornice metallica racchiusa tra un anteriore e un posteriore in vetro.

Non si sa ancora nulla in merito il possibile prezzo, il quale probabilmente verrà rivelato direttamente a ottobre quando il dispositivo verrà lanciato su tutti i mercati di partenza per Samsung.