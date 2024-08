Apple iPad Air può essere acquistato in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che abbiate effettivamente mai visto prima d’ora, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un risparmio inedito ed esclusivo, con anche la possibilità di accedere ad un dispositivo dalla qualità decisamente superiore al normale.

Il modello che oggi vi ritrovate a poter acquistare è l’Apple iPad Air di quinta generazione, un device che viene caratterizzato, nella variante in offerta, dalla presenza di connettività WiFi (quindi non presenta lo slot per la SIM) e da una memoria interna di 64GB. A differenza delle generazioni precedenti, in questo caso il design è leggermente diverso, infatti la scocca posteriore è colorata, potendo scegliere tra cinque colorazioni differenti.

Apple iPad Air: la promozione da non credere

Apple iPad Air viene proposto in questi giorni ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora, infatti il listino di 659 euro è fortemente ridotto fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 539 euro (si parla di circa il 18% in meno con sconto di 120 euro). Per ordinarlo dovete collegarvi subito qui.

Tecnicamente è il tablet di livello superiore, infatti integra display Liquid Retina da 10,9 pollici, alle cui spalle possiamo trovare processore Apple M1 con Neural Engine. Il comparto fotografico è rappresentato da una fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra-grandangolo e inquadratura automatica, passando anche per un grandangolo posteriore sempre da 12 megapixel, per raggiungere il massimo livello di dettaglio e qualitativo anche degli scatti fotografici. Gli altoparlanti, di ottima qualità generale, sono posizionati sui due lati corti, così da garantire la massima portabilità e l’utilizzo senza problemi in mobilità, offrendo sempre la solita qualità stereo con la presa orizzontale.