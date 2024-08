Uno degli operatori maggiormente attivi sul mercato è Kena Mobile. Il gestore, sulla base delle reti TIM, offre agli utenti un pacchetto di offerte molto vantaggiose e ricche di dati per andare incontro alle esigenze degli utenti che decidono di cambiare offerta per il proprio numero di telefono.

A tal proposito, c’è una nuova promozione che permette agli utenti di ottenere ogni mese ben 230 GB di traffico internet. Scopriamo cosa comprende l’offerte Kena nel dettaglio.

Kena Mobile: una promo imperdibile attende i nuovi utenti

Si tratta di Promo Rush 130 ed offre ogni mese minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Inoltre, sono compresi 130GB di traffico internet in 4G. E non è tutto. Grazie all’opzione Ricarica Rapida è possibile ottenere ulteriori 100GB, per un totale mensile di 230. I primi 30 giorni sono completamente gratuiti, così come il costo di attivazione della promo.

L’offerta prevede anche GIGA extra per navigare in rete in roaming in tutta Europa. Al pacchetto dati già estremamente vantaggioso si aggiunge anche la possibilità di ottenere un buono Amazon dal valore di 10 euro. Per ottenerlo basta accedere al sito web ufficiale di Kena e selezionare la pagina dedicata all’offerta. Procedendo con l’attivazione, gli utenti potranno ottenere tutti i vantaggi messi in palio dell’operatore, compreso il buono Amazon.

L’offerta con tutti i suoi vantaggi ed ulteriori servizi disponibili presenta un costo mensile davvero super. Solo 6,99 euro al mese. Un costo davvero sorprendente considerando il pacchetto dati offerto.

Promo Rush 130 può essere attivata da tutti gli utenti sia che richiedono la portabilità del proprio numero che ne attivino uno nuovo. Nel primo caso, sono diversi gli operatori contemplati per il passaggio. Per scoprire la lista dei gestori disponibili è possibile recarsi sul sito web Kena e visionare l’elenco completo pubblicato nell’apposita pagina dedicata.

Kena Mobile rappresenta una valida alternativa per tutti gli utenti che cercano una promo per il proprio numero di telefono che possa offrire loro un piano ricco di opzioni il tutto ad un prezzo molto più che conveniente.