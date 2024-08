Volkswagen prevede che entro il 2030 l’80% delle sue vendite in Europa sarà costituito da veicoli elettrici, nonostante la crescita recente del mercato sia stata inferiore alle aspettative.

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha confermato questi piani durante il GTI Fan Fest, il più grande raduno mondiale di modelli Volkswagen GTI, tenutosi a Wolfsburg dal 26 al 28 luglio.

Di fronte alla domanda se Volkswagen stia riconsiderando i propri piani, Schäfer ha dichiarato che la strategia per l’elettrico rimane invariata. Infatti il CEO la ritiene la via migliore per ridurre l’impatto ambientale della mobilità. Tuttavia, in questa fase di transizione, è fondamentale avere una gamma diversificata di motorizzazioni per rispondere alle diverse esigenze dei mercati globali.

Cosa pensa il CEO di Volkswagen dei dazi imposti sulle auto elettriche cinesi?

Schäfer ha espresso dubbi sui dazi proposti dall’Unione Europea sulle auto elettriche cinesi, ritenendo che aumentino solo il protezionismo senza migliorare la competitività dell’industria europea. Al contrario, ha sottolineato l’importanza di ridurre le barriere commerciali e stipulare nuovi accordi.

La Golf dovrà diventare un crossover per rimanere accattivate sul mercato?

Per quanto riguarda il futuro della Golf, Schäfer ha affermato che rimarrà fedele a se stessa e non si trasformerà in un crossover. Infatti il CEO ci ha tenuto a precisare che Volkswagen possiede già due SUV di successo: T-Roc e Tiguan. Questi ultimi condividono molte delle qualità della Golf.

Come saranno le future GTI?

Schäfer ha poi parlato dell’atmosfera unica del GTI Fan Fest, evidenziando la passione e la fedeltà dei proprietari di GTI. Ha inoltre sottolineato che Volkswagen intende trasferire lo spirito della GTI nell’era elettrica, mantenendo le caratteristiche distintive e iconiche che la rendono speciale. Le future GTI elettriche saranno caratterizzate da alte prestazioni, un design iconico e un’esperienza di guida emozionante. E voi cosa ne pensate di questa scelta?.