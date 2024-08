Apple si prepara a lanciare un importante aggiornamento alla sua linea di iPhone, puntando sulle capacità dell’intelligenza artificiale con la nuova funzione Apple Intelligence.

Questa richiederà almeno 8GB di RAM, rendendola disponibile solo su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, e tutti i nuovi modelli della serie iPhone 16. Infatti, la nuova serie di dispositivi, composta da iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, sarà dotata di 8GB di RAM, garantendo la compatibilità con Apple Intelligence. I possessori di iPhone 15 e 15 Plus dovranno aggiornare i loro dispositivi per sfruttare queste nuove funzionalità AI.

Tim Cook si aspetta molto da Apple Intelligence

Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato in una teleconferenza con gli analisti di Wall Street e alcuni media che Apple Intelligence rappresenta un’ottima ragione per aggiornare i dispositivi.

Tuttavia, in Italia, Apple Intelligence potrebbe non essere disponibile subito, privando gli utenti di uno dei principali motivi per considerare un aggiornamento. Nonostante ciò, si prevede che gli iPhone 16 venderanno bene, seguendo il consueto ciclo di acquisti, ma senza l’impulso dell’AI, che potrebbe arrivare solo il prossimo anno.

Apple introdurrà anche significative modifiche hardware

I modelli Pro avranno schermi più grandi, con iPhone 16 Pro da 6,3 pollici e iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici. Entrambi includeranno una lente periscopica Tetraprism con zoom ottico 5x e il processore A18 Pro, basato sulla tecnologia a 3nm di seconda generazione.

I modelli standard, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, avranno un nuovo allineamento verticale delle fotocamere posteriori e includeranno il pulsante di Azione. Inoltre, tutti i nuovi modelli avranno un pulsante di cattura per zoomare, scattare foto e registrare video in modo più intuitivo. Ecco il motivo per il quale, secondo Tim Cook, che ricordiamo essere il CEO di Apple, la nuova intelligenza artificiale vi porterà a cambiare completamente il vostro dispositivo mobile.