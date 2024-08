Proprio ieri è stata la giornata di Ferragosto e il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre per questa occasione una super promozione aggiuntiva. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Quest’ultima prevede di usufruire un bundle di traffico dati pari a ben 200 GB. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

TIM xTe 200 Giga Silver, nuova promo aggiuntiva per festeggiare Ferragosto

A partire dalla giornata di ieri Ferragosto, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti l’attivazione di una super promozione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Con questa opzione, gli utenti potranno usufruire ogni mese di 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G.

La velocità massima per navigare sarà pari a 2 gbps sia in download e 300 mbps in upload. Questa opzione aggiuntiva avrà un eventuale costo di 4,99 euro e potrà essere utilizzata per 30 giorni. Gli utenti potranno inoltre decidere di pagare questa opzione tramite il credito residuo presente sulla propria scheda sim. Tuttavia, si tratta di un’offerta che non sarà attivabile da tutti.

Potranno attivare questa promo aggiuntiva soltanto alcuni già clienti selezionati. Questi ultimi saranno avvisati di questa fantastica opportunità tramite una apposita campagna SMS da parte dell’operatore e anche nell’applicazione ufficiale di MyTIM. Insomma, si tratta di un’altra ottima opportunità quella resa disponibile da TIM. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono ancora disponibili all’attivazione numerose offerte di rete mobile molto interessanti, fra cui l’offerta TIM Mobile Digital e anche l’offerta denominata TIM Young, riservata come dice il nome agli utenti con una età inferiore ai 25 anni. Quest’ultima è una delle più convenienti proposte dall’operatore, dato che ha un costo per il rinnovo mensile di appena 9,99 euro ed include comunque un grande quantitativo di giga per navigare.