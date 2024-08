Ritorno al Futuro: la DeLorean diventa elettrica con Electrogenic

Chi è fan, o anche chi semplicemente conosce un minimo di storia del cinema, saprà di quale titolo parliamo quando citiamo la mitica DeLorean. Se oggi, nel 2024, Marty McFly dovesse partire per un viaggio nel tempo probabilmente non guiderebbe più il vecchio modello a benzina. Ora avrebbe una nuova versione e forse con un motore differente, magari elettrico. Non parliamo di un possibile reboot di “Ritorno al Futuro” (e menomale), ma di ciò che l’azienda inglese Electrogenic ha immaginato nel creare la versione elettrificata della leggendaria DeLorean DMC-12.

La DeLorean DMC-12 è un’icona, ma anche i miti leggendari possono essere migliorati. Electrogenic ha sostituito il V6 di origine Renault, spesso criticato per la sua scarsa potenza, con un motore molto più potente e full electric da 220 CV. L’upgrade ha trasformato la vettura in un bolide capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, quando l’originale ci metteva il doppio. Alimentata da una batteria da 43 kWh, la DeLorean elettrica ha un’autonomia di circa 250 km. Non sarà quindi solo più veloce ma anche molto più efficiente ed utilizzabile.

La DeLorean ritorna al presente

Le innovazioni apportate al modello non si fermano al motore. Electrogenic ha dotato la DeLorean. Il sistema di frenata è stato implementato ed ora l’auto ha diverse modalità di guida, che vanno dall’Eco alla Sport. All’interno, il restyling include un touchscreen compatibile con Apple CarPlay e un quadro strumenti digitale che fornisce informazioni su batteria, ricarica e su tutto ciò cui potrebbe servire. La climatizzazione è stata aggiornata per riuscire a sostenere anche il caldo più infernale ed è stata aggiunta la funzione Vehicle-To-Load. Ora la DeLorean non è solo più una vettura (ed una macchina del tempo), ma anche una centrale elettrica su quattro ruote.

Il prezzo del kit di conversione non è ancora stato rivelato, ma sarà probabilmente annunciato durante il Salon Privé. Con questa trasformazione, la DeLorean DMC-12 non è più un’auto del passato, ma anche del futuro. Ci manca solo che voli e chissà, forse un giorno.