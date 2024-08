Google Pixel 9 è appena stato presentato dall’azienda di Mountain View, ma in pochissimo tempo è stato in grado di catturare l’interesse e l’attenzione del pubblico, mettendo a disposizione del pubblico prestazioni al top, ad un prezzo complessivamente più che abbordabile.

Il prodotto ha dimensioni di 152,4 x 71,12 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso di 198,4 grammi complessivi e la totale resistenza agli agenti atmosferici, come l’acqua, per intenderci. Il display è un OLED da 6,3 pollici di diagonale, lo potremmo definire relativamente piccolo, con risoluzione 1080 x 2424 pixel, ed anche una densità per pixel di 422 PPI, il tutto completato da un refresh rate di 120Hz, con anche 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 9: la promozione più inaspettata

Google Pixel 9 è disponibile in super promozione su Amazon, gli utenti infatti possono acquistarlo con una riduzione di 100 euro sul listino originario, anche se è stato presentato giusto da qualche giorno. Il suo prezzo consigliato è di 999 euro, ma già oggi su Amazon potete spendere solamente 899 euro per il suo acquisto, approfittando anche della garanzia legale della durata di 24 mesi. Ordinatelo qui.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, lo smartphone presenta, nella parte posteriore, due sensori differenti: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 48 megapixel, un altro forte segnale che non serve avere tantissimi sensori differenti per riuscire a scattare ottime istantanee, ma basta veramente pochissimo per ottenere buoni risultati. Anteriormente, invece, ecco arrivare una fotocamera da 10,5 megapixel, con apertura F2.2, pensata più che altro per soddisfare le esigenze di tantissimi consumatori che amano realizzare selfie o riprese a sé stessi. Per i dettagli e maggiori informazioni, vi potete collegare al link inserito poco sopra.