Nel secondo trimestre del 2024 AMD ha acquisito nuove quote di mercato per quanto riguarda il settore server e quello riguardante i laptop. Mente Intel detiene il suo primato nel mercato delle CPU x86. Anche se AMD sta guadagnando posizione soprattutto quando si tratta dei server di fascia alta. A riferire i dati presentato è il recente rapporto presentato da Mercury Research.

AMD ed Intel in un testa a testa: ecco i dati emersi

Dai valori diffusi è stato delineato uno scenario davvero interessante. Quando si parla di PC client a primeggiare è Intel con il 78,9%. Anche nel settore desktop l’azienda supera AMD. La percentuale è del 77%.

AMD ha fatto importanti progressi nel settore laptop. Qui, ha raggiunto una quota del 20,3% in aumento del 3,8% rispetto ai dati registrati nello stesso periodo lo scorso anno. Inoltre, nel settore server, AMD detiene il primato con il 24,1% del mercato totale. Il guadagno, in tale scenario, è del 5,6%. L’azienda nel mercato server ha registrato una quota di fatturato superiore al 33,7% rispetto allo scorso anno. Si tratta di un aumento importante che si è verificato soprattutto a causa dell’assenza di un vero competitor. A tal proposito, infatti, Intel non mette a disposizione soluzioni in grado di confrontarsi con le CPU AMD EPYC da 96 e 128 core. Quest’ultime, al momento, restano le uniche opzioni disponibili.

Si tratta però di uno scenario in divenire. Ogni nuovo rilascio può modificare l’andamento di mercato. A tal proposito, è importante considerare l’uscita delle CPU Zen 5 per AMD e della serie Arrow Lake di Intel. I risultati ottenuti potrebbero fare la differenza. Se i processori non dovessero ricevere il successo sperato AMD potrebbe guadagnare nuove quote di mercato sottraendole ad Intel. Viceversa, se le nuove CPU non supereranno Zen 5, allora Intel potrebbe consolidare il proprio dominio. Non resta che attendere e scoprire le novità in arrivo con le nuove uscite per l’intero mercato.