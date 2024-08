Android: oggi questi titoli sono gratis sul Play Store, la lista

Capita ormai spessissimo che gli utenti Android possano affidarsi ad alcune grandi sorprese che riguardano il sistema operativo mobile. Oltre a quelle che sono le migliorie che pian piano Google sta apportando al sistema operativo, che tra poco vedrà l’arrivo di Android 15, ci sono anche delle grandi novità all’interno del Play Store.

Anche oggi infatti, dopo diverse settimane che non c’erano contenuti interessanti, Android ha deciso di mostrare dei titoli molto utili e divertenti: questi, che sono a pagamento, diventano ufficialmente gratuiti. L’offerta ovviamente sarà a tempo e non durerà per sempre, per cui il consiglio è quello di fare quanto prima possibile. È proprio in questo modo che Google vuole fornire agli utenti la possibilità di assaggiare dei contenuti premium.

Android regala gratis dei titoli all’interno del suo Play Store, e ecco quali sono i migliori del giorno

Tutti coloro che riusciranno ad effettuare il download dei titoli in questione, potranno assicurarsi di per sempre gratis. Ricordiamo infatti che non conta che un giorno torneranno a pagamento: Google garantisce a tutti quelli che li scaricano gratis, di averli per sempre. È proprio per questo motivo che subentra un altro consiglio molto importante: non lasciate nulla al di fuori e scaricate tutto senza pensarci due volte.

Ci sono infatti molti utenti che sicuramente eviteranno dei titoli all’interno della lista sottostante, ma consigliamo di scaricarli ugualmente. Nel caso in cui effettivamente non dovessero servire, si possono cancellare ma è proprio così che i clienti Android si saranno garantiti una grande opportunità: questi titoli saranno gratis anche in futuro visto che l’account Google li memorizzerà. Ecco dunque la lista completa con tutte le applicazioni e con tutti i giochi disponibili: