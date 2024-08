Iliad: 3 offerte TOP per agosto 2024, ci sono 250 GIGA in 5G

Sono davvero interessanti le offerte con cui Iliad sta dominando il mercato della telefonia in questo momento. Una è stata trasformata per restare in pianta stabile, mentre le altre due hanno canoni nettamente diversi.

Con questo trittico stellare il gestore vuole mettere in difficoltà gli altri provider che avevano provato a prendere il comando della situazione. Tutte e tre le offerte sono attualmente disponibili sul sito ufficiale del gestore.

Iliad domina e lo fa con le sue tre offerte migliori, eccole qui

Partendo dal principio, bisogna tenere conto di un grande ritorno, ovvero quello della famosissima Flash 200. Questa soluzione è stata ripristinata da Iliad per stupire il pubblico, siccome garantisce una grande quantità di giga al suo interno ma durerà per poco tempo. A settembre infatti scadrà ed è per questo che bisogna fare presto a sottoscriverla. Al suo interno come sempre ci sono 200 giga in 5G per navigare, minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

A seguire non poteva che esserci l’offerta che prima si chiamava Flash 250 e che Iliad ha ritenuto opportuno tenere ancora viva trasformandola in Giga 250. Questa soluzione adesso costa 11,99 € al mese perché garantisce 250 giga in 5G tutti i mesi con minuti ed SMS senza limiti.

La terza offerta è quella di cui si accontentano tantissimi utenti che sbarcano in Iliad: la Giga 120. Questa costa infatti solo 7,99 € al mese per sempre con al suo interno minuti e messaggi illimitati e 120 giga in 4G. La differenza rispetto alle altre due offerte, oltre che nel prezzo, sta nella connessione dati che non è in 5G.

Nel caso delle altre due offerte invece c’è la massima connessione di rete che peraltro è gratuita per sempre. Oltre a questo, le altre due soluzioni permettono anche di avere uno sconto sulla fibra ottica che arriva a costare solo 19,99 € al mese a chi detiene una promo di Iliad che costa almeno 9,99 € al mese.