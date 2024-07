Con l’arrivo Android 15 tra gli utenti dei dispositivi Google Pixel, che hanno avuto accesso alle varie beta pubbliche, potrebbe riservare ancora molte sorprese. Tra cui un sorprendente easter egg spaziale. Fino a poco tempo fa, l’unico easter egg noto di Android 15 era il classico simbolo della nuova generazione. Con l’ultima beta pubblica, però, è stato introdotto un secondo easter egg, decisamente più interessante e interattivo.

Gli easter egg hanno sempre fatto parte della tradizione di Google. Inclusa quella legata ad Android. Ogni versione del sistema operativo ha sempre avuto un suo easter egg, accessibile da qualsiasi dispositivo Android. Ci sono casi in cui quest’ultimi sono stati particolarmente interattivi. Il nuovo easter egg di Android15 rientra in tale categoria.

Android 15 mostra nuove interessanti sorprese

Chiamato “Landroid”, il nuovo easter egg permette agli utenti di controllare una navicella spaziale durante il suo viaggio nello spazio, visitando nuovi pianeti e stelle. L’interfaccia fornisce anche dati aggiornati in tempo reale sul percorso della navicella. Per accedere, è necessario partire dal primo, quello classico con il nuovo logo di Android 15, che è apparso fin dalle prime beta. Tenendo premuto il logo, si percepisce una vibrazione crescente. Inoltre, si rivela un effetto di movimento. Ciò continua fino a quando non appare una navicella in volo.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo easter egg, oltre alla sua interattività, è la possibilità di utilizzarlo come salvaschermo. Per farlo, bisogna accedere almeno una volta all’easter egg. Questo si può fare andando nella sezione “Informazioni sul dispositivo” nelle impostazioni di sistema e selezionando ripetutamente la voce “Versione di Android” finché non appare l’easter egg classico di Android 15. Successivamente, tenendo premuto sul logo di Android 15 si sentirà una vibrazione crescente e si vedrà la navicella in volo nello spazio.

Per impostarlo come salvaschermo, bisogna andare nella sezione “Display e tocco” nelle impostazioni di sistema e selezionare “Salvaschermo“. A tal punto bisogna abilitare l’easter egg scorrendo verso il basso. Qui apparirà l’opzione per usarlo come salvaschermo. Tale funzione non solo aggiunge un tocco di personalizzazione al dispositivo, ma rende anche omaggio alla creatività dietro la nuova versione di Android.