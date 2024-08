Motorola Moto G14 è disponibile su Amazon con uno sconto davvero imperdibile, rappresentante la migliore occasione su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di avere accesso al miglior prodotto, al prezzo più basso in esclusiva assoluta.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un processore Unisoc T616, non uno dei più performanti in assoluto, ma che allo stesso tempo riesce a sopperire alle proprie mancanze con una buona configurazione di base: 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che risulta essere espandibile tramite microSD, fino ad un massimo di 1TB). Il display è un componente da 6,5 pollici, con risoluzione massima in FullHD+, qualitativamente più che sufficiente, soprattutto se rapportato con il prezzo finale di vendita.

Motorola Moto G14: la promozione da non perdere su Amazon

Lo sconto applicato in questi giorni è davvero da non perdere, infatti il prezzo di listino sarebbe di 189 euro, ma per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, ecco che la riduzione applicata è del 41%, così da arrivare a spendere soli 112 euro, per uno smartphone con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente sbrandizzato. Lo potete ordinare al seguente link.

Il comparto fotografico è composto da due sensori nella parte posteriore, capitanato da un principale più che convincente, essendo un componente da ben 50 megapixel, pronto a fare la differenza nel mercato della fascia bassissima degli smartphone, oltre comunque ad un secondario che possa dare una mano in determinate situazioni. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica, ma soprattutto la piena capacità di riuscire a garantire l’utilizzo sul medio-lungo periodo, senza dover ricorrere alla presa a muro troppo spesso, facilitando così la vita di tutti i consumatori sul territorio italiano, ma non solo.