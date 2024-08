1Mobile ha lanciato una nuova e vantaggiosa offerta per i suoi clienti. Ovvero, la Flash 220 Limited Edition. Questa promozione offre un pacchetto di ben 220GB di traffico dati mensile. Un vantaggio considerevole per coloro che utilizzano tanto internet sul proprio smartphone. In più, essa include minuti illimitati per chiamate nazionali e 90 SMS, soddisfacendo così anche le esigenze di comunicazione. Per il primo mese, il costo dell’abbonamento è fissato a 4,99€. Mentre dal secondo il prezzo aumenta a 9,99€. È importante notare che l’attivazione è gratuita per coloro che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore. Le nuove SIM acquistate però saranno soggette a un costo di 9,99 €.

1Mobile: dettagli e condizioni dell’offerta

La promozione di 1Mobile è valida fino al 18 agosto 2024 e si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti. È previsto il suo rinnovo automatico ogni mese. Ma il traffico non utilizzato nel mese corrente non sarà accumulato in quello successivo. In caso di superamento della soglia dei dati inclusi, sarà applicato un costo di 0,50€ ogni 100MB. Se il credito sarà insufficiente, la promo potrà essere sospesa e riattivata solo con una ricarica idonea.

L’offerta Flash 220 Limited Edition è stata così concepita per offrire un’ampia disponibilità di dati e una completa libertà di comunicazione a un costo competitivo. È però essenziale per i clienti verificare la compatibilità del proprio dispositivo con il servizio e comprendere le limitazioni specifiche. Per attivare tale soluzione, è possibile visitare uno dei negozi autorizzati di 1Mobile o effettuare l’acquisto online. In caso di portabilità, il trasferimento del numero deve essere completato entro 30 giorni dall’attivazione per beneficiare dell’attivazione gratuita. Altrimenti, si applicheranno i costi previsti. Qualora si desideri, vi è la possibilità di disattivare la promozione tramite l’area riservata sul sito web o tramite l’app mobile. Conservando il diritto di utilizzare le unità residue fino alla scadenza della promozione. Per ulteriori dettagli e assistenza, si consiglia di contattare il servizio clienti di 1Mobile o visitare il sito ufficiale dell’azienda.