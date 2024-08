Attesa e un periodo di silenzio decisamente lungo iniziano ad derivare le prime notizie in merito ad iPhone 16, stando a quanto emerso da determinate fonti come la testata coreana ET news, la produzione dei nuovi modelli di iPhone per il lancio a settembre è finalmente arrivata a regime e le prime partite sono uscite dalle fabbriche, il tutto è cominciato già a giugno ma in piccole dosi in modo da attutire eventuali problemi emersi in fase molto avanzata.

Milioni di display

Stando a quanto emerso i nuovi iPhone saranno prodotti almeno in due paesi e perlopiù in India e in Cina, le quali hanno iniziato però la produzione leggermente più tardi, ciò nonostante il tutto è arrivato a regime e i nuovi iPhone dovrebbero arrivare in tempo per il lancio previsto a settembre, come tutti gli scorsi anni, nel dettaglio la produzione delle componenti è stata affidata a svariate aziende tra le quali spiccano Samsung e LG per i display, che si dividono la commissione da parte di Apple in 80 milioni per Samsung e 40 milioni per LG per un totale di 120 milioni di display, con un aumento per LG di circa 10 milioni rispetto allo scorso anno.

Si tratta di una stima larga che mostra i piani di Apple in merito al suo prossimo iPhone, infatti Apple punta a produrre per il lancio 90 milioni di dispositivi per poi incrementare la produzione e la vendita per un totale corrispondente al numero di display prodotti.

Si tratta di un traguardo importante dal momento che i display dei nuovi iPhone hanno costituito una sfida non indifferente per i produttori, infatti quest’anno caratteristiche sono cambiate e sono diversificate tra tutti i modelli, ricordiamo infatti che tutti e quattro gli iPhone avranno diagonali diversi tra loro, i modelli Pro e Pro Max infatti passeranno a 6,3 pollici e 6,9 pollici, ora, non rimane che attendere settembre per toccarli con mano.