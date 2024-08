Al porto di Gongbei è stato fermato un passeggero che con la sua sedia a rotelle elettrica aveva tentato di commerciare illegalmente 121 vecchi smartphone. L’uomo è stato fermato prima che superasse la frontiera.

I funzionari doganali sono intervenuti dopo aver notato dei cambiamenti all’interno della sedia a rotelle. Dunque, sono stati effettuati dei test a raggi X su di essa. Qui sono emerse delle anomalie che hanno convinto i funzionari a smontare la sedia a rotelle. In questo modo è stato possibile scovare i cellulari usati che erano stati nascosti nel vano dedicato alla batteria.

Sedia a rotelle usata per il contrabbando di cellulari

Si tratta di un episodio non del tutto nuovo. Si sono verificati diversi tentativi del genere, sfruttando sempre una sedia a rotelle o anche degli scooter elettrici. A tal proposito, nell’ultimo anno, in Cina le autorità hanno evidenziato la presenza di almeno altri tre casi analoghi.

Si tratta di una tendenza in aumento che vede protagonisti gli strumenti per la mobilità usati come mezzi di contrabbando. D’altronde, in Cina tutti i tentativi di eludere i controlli doganali trasportando oggetti vietati sono considerati contrabbando. Al momento non è ancora chiaro quali saranno le accuse contro l’uomo che ha provato a trasportare vecchi cellulari con la sedia a rotelle, ma potrebbe essere considerato penalmente responsabile.

Quanto accaduto mette in evidenza l’efficienza dei controlli doganali che agiscono contro le nuove modalità di contrabbando che diventano sempre più ingegnose ed accurate. Anche dispositivi innocui, come in questo caso, può essere usata per tentare di eludere la legge. Considerando il tentativo di contrabbando perpetuato in Cina, è ipotizzabile che tutti i sistemi doganali mondiali dovranno col tempo adattarsi. In tal modo sarà possibile fronteggiare la nuova tendenza che si sta diffondendo sempre di più tra gli utenti che tentano di eludere la legge doganale.