Fino al 25 agosto, il colosso dell’energia solare domestica scatena una tempesta di sconti che arrivano fino al 33% sui suoi prodotti di punta. È il momento perfetto per entrare nel futuro dell’energia pulita!

Il Gioiello della Corona: Solarbank 2 Pro

Al centro di questa rivoluzione energetica troviamo il Solarbank 2 Pro, un vero e proprio capolavoro tecnologico. Pensate: è il primo sistema al mondo capace di assorbire fino a 2400W di energia solare sul vostro balcone! Non stiamo parlando di semplici pannelli, ma di una vera centrale elettrica domestica che sfida i tradizionali impianti da tetto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo gioiellino non solo cattura l’energia, ma la immagazzina anche per voi. Con la possibilità di aggiungere fino a 5 batterie extra, potrete accumulare fino a 9,6 kWh di energia. Pensate a quante serate al buio potreste dimenticare!

Offerte da Non Perdere

Anker SOLIX non si limita a offrire sconti. Per i veri appassionati, ci sono regali che faranno brillare gli occhi:

Una Smart Plug gratuita (valore 39€) con l’acquisto di modelli selezionati

(valore 39€) con l’acquisto di modelli selezionati Due Smart Plug (valore 69€) se optate per il Solarbank 2 E1600 Pro con 4 pannelli

(valore 69€) se optate per il con 4 pannelli Un cavo micro inverter da 15 metri (valore 69€) per chi sceglie un sistema senza accumulo

E non dimenticate: iscrivendovi al sito, sbloccherete ulteriori sconti e vantaggi esclusivi!

La Ciliegina sulla Torta: Garanzia sul Prezzo

Temete che i prezzi possano scendere dopo il vostro acquisto? Niente paura! Anker SOLIX offre una garanzia sul prezzo di 30 giorni. Acquistate ora e dormite sonni tranquilli, sapendo di aver fatto l’affare migliore.

Non Lasciatevi Sfuggire Questa Opportunità!

Il futuro dell’energia è qui, ed è più accessibile che mai. Che aspettate? Trasformate il vostro balcone in una fonte di energia pulita e risparmio. Con Anker SOLIX, il sole non è mai stato così conveniente!