Aerei Stellantis: 370 milioni per la produzione dell’Archer Midnight

Ad inizio anno la Stellantis ha fatto il suo ingresso nel promettente settore degli eVTOL. Si tratta di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale in cui l’azienda ha investito ben 150 milioni di dollari, puntando tutto nella startup californiana Archer. Ora, la multinazionale italo-francese-americana ha deciso di raddoppiare la sua scommessa. La Stellantis ha sganciato altri 370 milioni di dollari per finanziare la produzione dell’aereo Midnight, il più potente modello (il fiore all’occhiello) di Archer.

L’obiettivo della startup è molto ambizioso. La società vuole riuscire a produrre fino a 650 velivoli in un solo stabilimento in Georgia. Il modello Archer Midnight è un ibrido tra un elicottero e un aereo. Il velivolo ha sei motori girevoli per ala, un carico utile che supera anche i 454 kg e la capacità di trasportare quattro passeggeri, escludendo però il pilota. L’Autonomia? Pare che questo aereo tech, in cui la Stellantis crede fortemente, abbia Con un’autonomia di volo di circa 160 km. Il Midnight, considerando tutte le caratteristiche, potrebbe diventare la soluzione migliore per quanto riguarda i voli più brevi ed interurbani.

Collaborazione tra Archer e Stellantis per aerei elettrici

Il settore degli eVTOL è però ancora in una fase embrionale. Per quanto ci provino, resta frenato da ostacoli regolamentari e dai considerevoli capitali richiesti per avviare la produzione in serie. La Archer riesce tuttavia ad emergere tra le tante startup come una delle più solide. Il suo nome risuona nel settore, avendo già attirato l’interesse della compagnia aeronautica Future Flight Global oltre Stellantis. Questa azienda ha infatti firmato un accordo per l’acquisto di 116 velivoli Midnight per un valore massimo di 580 milioni di dollari. Numeri da capogiro che forse permetteranno alla startup di raggiungere il proprio scopo.

Stellantis, dal canto suo, cerca di inserirsi con i suoi investimenti in questo business dalle grandi potenzialità. La Archer vuole lanciare una rete di mobilità aerea a Los Angeles, una delle città più congestionate degli Stati Uniti. I passeggeri potranno recarsi in un vertiport per decollare con un Midnight e raggiungere la loro destinazione in voli di appena 10-20 minuti. L’investimento di Stellantis in Archer è una mossa strategica con un preciso obiettivo: riusciranno nell’impresa di rivoluzionare i trasporti?